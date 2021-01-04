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В Кабмине предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до деоккупации Донбасса

Киев, Понедельник 04 января 2021 12:55
В Кабмине предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до деоккупации Донбасса
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

В Кабинете министров Украины предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до деоккупации Донбасса. Это может быть сделано до введения процедуры конвалидации.

Об этом вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников сказал в интервью изданию "Право Украины".

"Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросе расширения возможностей осуществления сделок на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации сделок, а для неоккупированных - значительно его расширить и осуществлять по другой процедуре", - заявил он.

По его словам, конвалидация может быть осуществлена ​​по отдельным сделкам, совершенных на территории Донбасса:

  • односторонних сделок, в отношении которых в законе содержится требование нотариального удостоверения, и которые заверены оккупационными администрациями Российской Федерации;
  • документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица, заключение брака на временно оккупированных территориях.

"По нашей идеей, односторонние сделки, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ", - отметил вице-премьер.

Напомним, Украина планирует ввести процедуру конвалидации, которая является одним из элементов преодоления последствий незаконной временной оккупации.

Кроме того, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку законопроекта "О государственной политике переходного периода".

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