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У Кабміні пропонують врахувати деякі документи ОРДЛО до деокупації Донбасу

Київ, Понеділок 04 січня 2021 12:55
У Кабміні пропонують врахувати деякі документи ОРДЛО до деокупації Донбасу
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

У Кабінеті міністрів України пропонують врахувати деякі документи ОРДЛО до деокупації Донбасу. Це може бути зроблено до введення процедури конвалідації.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков сказав в інтерв'ю виданню "Право України".

"Ми плануємо зробити великий крок вперед у питанні розширення можливостей здійснення угод на тимчасово окупованих територіях. При цьому для тимчасово окупованих населених пунктів ми пропонуємо зробити невеликий перелік можливих для конвалідації угод, а для неокупованих - значно розширити і здійснювати за іншою процедурою", - заявив він.

За його словами, конвалідація може бути здійснена по окремих операціях, здійснених на території Донбасу:

  • односторонніх угод, стосовно яких в законі міститься вимога нотаріального посвідчення, і які завірені окупаційними адміністраціями Російської Федерації;
  • документів, що підтверджують факт народження або смерті особи, укладення шлюбу на тимчасово окупованих територіях

"За нашою ідеєю, односторонні угоди, за яким у законі міститься вимога нотаріального посвідчення, можуть бути визнані судом дійсними в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України. За умови, що вони були посвідчені нотаріусами, чиї повноваження визнані окупаційними адміністраціями РФ", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, Україна планує запровадити процедуру конвалідації, яка є одним з елементів подолання наслідків незаконної тимчасової окупації.

Крім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завершило розробку законопроекту "Про державну політику перехідного періоду".

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