В Кабмине предлагают разрешить не выходить на работу при задержках зарплаты

В Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который позволит сотруднику "прогуливать" рабочие дни в случае, если работодатель не выплачивает ему зарплату более 15 календарных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, опубликованный на сайте Минсоцполитики.

Документом предлагается предусмотреть, что в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 календарных дней работник сможет прекратить выполнение работы на весь период задержки, предупредив о своих действиях собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее, чем за два рабочих дня.

Так, в случае прекращения работником выполнения работы из-за задержки выплаты зарплаты собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнения работы.

"Временное приостановление работником выполнения работы не может быть основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания", - подчеркивается в законопроекте.

Вместе с тем не допускается временное прекращение работником выполнения работы в случаях, когда отсутствие работника на его рабочем месте может привести к угрозе жизни или здоровью людей, к невыполнению задач, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и общественного порядка.

"Запрещается временное прекращение выполнения работы работниками (кроме технического и обслуживающего персонала) органов прокуратуры, суда, Вооруженных сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка", - говорится в проекте закона.

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2019 года составляла 2446,8 млн грн, что на 167,5 млн грн меньше, чем месяцем ранее.

Как писало РБК-Украина ранее, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.