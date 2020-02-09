У Кабміні може з'явитися новий віце-прем'єр, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Новий віце-прем'єр займатиметься економікою

В українському уряді може з'явитися нова посада віце-прем'єр-міністра, яка має посилити економічний блок. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами Гончарука, новий віце-прем'єр буде координувати економічний блок та займатиметься залученням інвестицій.

"Багато варіантів зараз обговорюється. Ми хочемо посилити економічний блок, бо у нас фокус на залучення інвестицій. Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава уряду розповів, що запропонував відомому юристу та представнику України в політичні підгрупі ТКГ Олексію Резнікову очолити Міністерство окупованих територій. Гончарук не виключає, що призначення відбудеться найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі триває процес посилення українського уряду. Зеленський додав, що в Кабмін продовжують підбирати нові кадри для посилення кількох напрямків.

Крім того, 4 лютого український парламент підтримав призначення Дениса Шмигаля новим міністром розвитку громад та територій. Також Шмигаль був призначений віце-прем'єр-міністром. Раніше Шмигаль обіймав посаду очільника Івано-Франківської ОДА.