Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны"

В ближайшие дни в крупных городах Украины местные власти своими решениями введут карантинные ограничения "красной зоны" . Также возможно соответствующее усиление карантина по всей стране.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник.

По его словам, на это решение повлияла крайне сложная эпидемическая обстановка.

"Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают", - отметил источник.

Он также добавил, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.

В то же время, по словам источника, пока маловероятно, что Кабинет министров введет общенациональный локдаун своим решением.

В "красной зоне" запрещено: