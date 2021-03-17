ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны"

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 17:24
Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны" Фото: карантин в крупных городах Украины усилят в ближайшие дни (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

В ближайшие дни в крупных городах Украины местные власти своими решениями введут карантинные ограничения "красной зоны". Также возможно соответствующее усиление карантина по всей стране.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник.

По его словам, на это решение повлияла крайне сложная эпидемическая обстановка.

"Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают", - отметил источник.

Он также добавил, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.

В то же время, по словам источника, пока маловероятно, что Кабинет министров введет общенациональный локдаун своим решением.

В "красной зоне" запрещено:

  • прием посетителей в ресторанах, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
  • регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом и через несколько дней столица может оказаться в "красной зоне" карантина. Накануне мэр Виталий Клико попросил правительство ужесточить карантин в "оранжевой зоне".

Но сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама ужесточать карантин и не должна ждать указаний сверху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Город Карантин Коронавирус
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка