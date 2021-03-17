Крупные города Украины в ближайшие дни усилят карантин до "красной зоны"
В ближайшие дни в крупных городах Украины местные власти своими решениями введут карантинные ограничения "красной зоны". Также возможно соответствующее усиление карантина по всей стране.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник.
По его словам, на это решение повлияла крайне сложная эпидемическая обстановка.
"Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают", - отметил источник.
Он также добавил, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.
В то же время, по словам источника, пока маловероятно, что Кабинет министров введет общенациональный локдаун своим решением.
В "красной зоне" запрещено:
- прием посетителей в ресторанах, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом и через несколько дней столица может оказаться в "красной зоне" карантина. Накануне мэр Виталий Клико попросил правительство ужесточить карантин в "оранжевой зоне".
Но сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама ужесточать карантин и не должна ждать указаний сверху.