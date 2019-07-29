В Кабмине подготовили план восстановления моста в Станице Луганской

В Кабинете министров Украины подготовили план восстановления разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, сегодня у вице-премьер-министра Геннадия Зубко прошло обсуждение проекта восстановления моста в Станице Луганской, в котором также приняли участие представители центральных ведомств и местных властей. Олифер отметила, что по итогам исследования состояния моста разработаны варианты технического задания на его восстановление; даны поручения по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ.

В то же время она подчеркнула, что украинская сторона готова работать над восстановлением моста круглосуточно, однако работам должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.

Напомним, на прошлой неделе глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин заявил, что боевики продолжают блокировать ремонт моста.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны боевиков так называемой "Луганской народной республики", чтобы начать восстановление моста в Станице Луганской.