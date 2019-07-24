Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской

Фото: ремонт моста в Станице Луганской (dnews.dn.ua)

Специалисты-проектировщики не смогли приблизиться к разрушенному мосту

Глава Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин заявил, что боевики продолжают блокировать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook РГА.

Глава РГА подчеркнул, что в очередной раз "российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста".

Окупанти не допустили спеціалістів до обстеження мосту. Окупанти не допустили спеціалістів, які були повинні провести обстеження зруйнованої частини мосту, задля прийняття рішення щодо її відновлення. Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Середа, 24 липня 2019 р.

По его словам, боевики воспрепятствовали тому, чтобы специалисты-проектировщики приблизились к разрушенному мосту в Станице Луганской и начали восстановление сооружения.

"Прибыли проектанты, прибыли специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту, чтобы изготовить соответствующий проект. Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято, как акт агрессии, и человек в военной форме, находящейся на противоположной стороне, запретил дальше передвигаться", - отметил Золкин.

Как писало РБК-Украина, 24 июля украинская сторона сообщила, что готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, которые размещены вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР". Украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста.

Подчеркнем, ранее президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановление моста в Станице Луганской. Он отмечал, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.