На КПВВ в Станице Луганской ажиотаж из-за слухов о закрытии пункта пропуска

Фото: КПВВ в Станице Луганской (facebook.com/stnrda)

Оккупационная власть распространяет сплетни о закрытии моста в Станице Луганской

Оккупационная власть распространяет сплетни о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и как следствие закрытия КПВВ на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Станично-Луганскую районную государственную администрацию Facebook.

Как сообщается, эта дезинформация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, и создало огромные очереди с обеих сторон пункта пропуска. В РГА отметили, что сейчас КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

"Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение о начале и сроках проведения работ, а также - будет останавливаться работа КПВВ во время проведения работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, которые размещены вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец, в рамках разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

В штабе отметили, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями РФ и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа.