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В Кабмине подготовили план восстановления моста в Станице Луганской

Новости » Политика    29.07.2019 - 16:54
В Кабмине подготовили план восстановления моста в Станице Луганской
Фото: разрушенный мост в Станице Луганской (facebook.com/darka.olifer)

Украинская сторона готова круглосуточно восстанавливать мост в Станице Луганской

В Кабинете министров Украины подготовили план восстановления разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, сегодня у вице-премьер-министра Геннадия Зубко прошло обсуждение проекта восстановления моста в Станице Луганской, в котором также приняли участие представители центральных ведомств и местных властей. Олифер отметила, что по итогам исследования состояния моста разработаны варианты технического задания на его восстановление; даны поручения по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ.

В то же время она подчеркнула, что украинская сторона готова работать над восстановлением моста круглосуточно, однако работам должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.

В Кабмине подготовили план восстановления моста в Станице Луганской

 

Напомним, на прошлой неделе глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин заявил, что боевики продолжают блокировать ремонт моста.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны боевиков так называемой "Луганской народной республики", чтобы начать восстановление моста в Станице Луганской.

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