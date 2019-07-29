У Кабміні підготували план відновлення мосту в Станиці Луганській

Фото: зруйнований міст в Станиці Луганській (facebook.com/darka.olifer)

Українська сторона готова цілодобово відновлювати міст в Станиці Луганській

У Кабінеті міністрів України підготували план відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, сьогодні у віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка пройшло обговорення проекту відновлення мосту в Станиці Луганській, в якому також взяли участь представники центральних відомств і місцевої влади. Оліфер зазначила, що за підсумками дослідження стану мосту розроблено варіанти технічного завдання на його відновлення; дано доручення з визначенням термінів, обсягів і джерел фінансування; узгоджено параметри плану-графіка робіт.

У той же час вона підкреслила, що українська сторона готова працювати над відновленням мосту цілодобово, проте роботам має передувати розмінування прилеглих територій.

Нагадаємо, минулого тижня голова Станично-Луганської районної адміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку бойовиків так званої "Луганської народної республіки", щоб почати відновлення моста в Станиці Луганській.