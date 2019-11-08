В Кабмине планируют перезапустить НАПК до 18 декабря

В Кабинете министров рассчитывают перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и до 18 декабря провести выборы по избранию его нового руководителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как сообщили в правительстве, нового главу НАПК должна выбрать новосозданная независимая комиссия. В Кабмине рассчитывают, что новый глава агентства перезапустит работу национального органа по борьбе с коррупцией.

"Комиссия будет принимать заявки на участие в конкурсе до 19 ноября, а в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование. 18 декабря будут объявлены результаты конкурса, а позже Кабмин сделает соответствующие назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. В течение пяти дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.

Сейчас временно исполняющей обязанности главы агентства является Наталья Новак. Она не исключила, что будет вносить свою кандидатуру на должность главы НАПК.

Также РБК-Украина писало, что в бюджете-2020 сократили расходы на Нацагентство по предотвращению коррупции на 15,1%. Кроме этого, в Украине сузился круг лиц, по которым НАПК может составлять админпротоколы.