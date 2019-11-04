В Украине сузился круг лиц, по которым НАПК может составлять админпротоколы

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Такая норма предусмотрена в законе о перезапуске деятельности НАПК

В Украине сузился круг лиц, в отношении которых Национальное агентство по предотвращению коррупции может составлять административные протоколы о правонарушениях, связанных с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Так, 18 октября законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" внесены изменения в том числе в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, в части определения лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

"Отныне уполномоченные лица Национального агентства имеют право составлять административные протоколы только в отношении лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. Сообщения об админнарушениях, связанных с коррупцией, в отношении других лиц должны направляться в Национальную полицию Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, законом о перезапуске НАПК расширен круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября закон авторства президента Владимира Зеленского о перезапуске НАПК, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах, вступил в силу.

Так, 16 октября глава государства подписал этот законопроект, а 9 октября документ одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Отметим, Верховная рада 2 октября приняла законопроект №1029 во втором чтении. За основу Рада приняла его 11 сентября.