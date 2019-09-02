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У Кабміні озвучили термінові завдання на наступні кілька тижнів

Новини » Політика    02.09.2019 - 12:51
У Кабміні озвучили термінові завдання на наступні кілька тижнів
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед них - підготовка до переговорів по транзиту газу та держбюджет на 2020 рік

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав термінові завдання Кабінету міністрів на наступні кілька тижнів. Про це він сказав у ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

Серед таких завдань - підготовка до переговорів по транзиту газу та держбюджет на 2020 рік.

"Серед важливих термінових завдань на наступні пару тижнів - підготовка до візиту МВФ, підготовка до переговорів до транзиту газу, підготовка держбюджету на наступний рік, підготовка реформа з управління держактивами і великої приватизації, запуск системи енергоефективності, подолання рейдерства", - заявив Гончарук.

Глава уряду також назвав основні цілі Кабміну, які поставлені на наступні 5 років.

"Основні цілі, які поставлені на наступні 5 років: це економічне зростання. Ми поставили мету, щоб економіка України зросла мінімум на 40%; розвиток інфраструктури та зв'язку; подолання бідності; тарифи - зараз думаємо на тим, яким чином цю проблему вирішити. Цифра в платіжці має бути меншою. Істотне зменшення рівня шкідливих викидів. Позитивна демографічна динаміка. Ефективна Держава в смартфоні", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гончарук назвав строки закінчення програми діяльності уряду. Прем'єр повідомив, що до кінця місяця програма буде готова.

Відзначимо, зараз проходить засідання Кабміну. На цьому засіданні Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40%. Крім цього, Гончарук повідомив про плани скорочення бідності і підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що новий Кабінет міністрів на цьому тижні проведе два засідання.

Підкреслимо, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Гончарук
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