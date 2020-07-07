В Кабмине ожидают, что изменения в Конституцию по децентрализации внесут в 2021

В Министерстве развития общин и территорий ожидают, что в начале 2021 года будут внесены изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Местные выборы, которые состоятся в октябре текущего года, пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции.

Об этом заявил министр развития общин Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства.

При этом он отметил, что Кабинет министров уже утвердил 24 перспективных плана на уровне общин.

"Определили административные центры, сейчас в финальной стадии определения районов", - отметил Чернышев.

Он также добавил, что на этой неделе состоится финальное заседание с профильным комитетом Верховной рады по областям.

"Уверен, компромисс будет найден и у нас будет база для проведения очередных местных выборов в октябре", - отметил он.

Напомним, Кабмин перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, планируется втрое сократить число районов.

Кроме того, ранее опубликовали полный перечень новых районов в Украине.