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В Украине появятся новые районы: опубликован полный перечень

Новости » Общество     16.06.2020 - 17:25
В Украине появятся новые районы: опубликован полный перечень
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду соответствующее постановление

На сайте Верховной рады опубликован полный перечень новых районов в Украине. Кабмин зарегистрировал в парламенте соответствующее постановление.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

В частности, предусматривается создать в АР Крым и областях 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.

Также в постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

"Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.

Согласно постановлению, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Фото: полный перечень районов, которые Кабмин предлагает создать Раде

Влияние на бюджет

Образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

По оценочным расчетам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.

Напомним, КМУ перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.

Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдецентрализацияВерховная Рада
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