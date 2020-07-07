У Кабміні очікують, що зміни до Конституції щодо децентралізації внесуть в 2021

У Міністерстві розвитку громад і територій очікують, що на початку 2021 року будуть внесені зміни в Конституцію України в частині децентралізації. Місцеві вибори, які відбудуться в жовтні поточного року, пройдуть по новій територіальній основі за чинною Конституцією.

Про це заявив міністр розвитку громад Олексій Чернишов, передає прес-служба відомства.

При цьому він зазначив, що Кабінет міністрів вже затвердив 24 перспективних планів на рівні громад.

"Визначили адміністративні центри, зараз у фінальній стадії визначення районів", - зазначив Чернишов.

Він також додав, що на цьому тижні відбудеться фінальне засідання з профільним комітетом Верховної ради по областях.

"Упевнений, що компроміс буде знайдений і у нас буде база для проведення чергових місцевих виборів у жовтні", - зазначив він.

Нагадаємо, Кабмін перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня, планується втричі скоротити кількість районів.

Крім того, раніше опублікували повний перелік нових районів в Україні.