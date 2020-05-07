В Кабмине опубликовали полный список послаблений

Кабинет министров обнародовал полный список ослаблений, которые вступят в силу с 11 мая в рамках карантина из-за COVID-19. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, согласно постановлению Кабмина в Украине с подельника разрешено:

посещать скверы, парки, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны;

посещать детские и спортивные площадки на улицах;

работать кафе и ресторанам на вынос;

заведениям общепита обслуживать посетителей на летних площадках под открытым небом;

торговля непродовольственными товарами в магазинах (также в тех, что находиться в ТРЦ);

деятельность музеев, музеев под открытым небом и исторически-культурных заповедников;

работать стоматологическим клиникам;

работать салонам красоты и парикмахерским;

работать заведениям бытового обслуживания;

проводить тренировки спортсменов национальных сборных команд;

деятельность адвокатов, нотариусом, аудиторов и психологов;

деятельность предприятий, которые работают в СМИ;

осуществление кино- и видео съемок, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художних коллективах до 50 человек.

При этом отмечается, что работа заведений разрешена при соблюдении следующих требований:

социальная дистанция;

ношение масок;

регулярная дезинфекция рук и помещений;

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.

Кроме того, правительство опубликовало требования для открытия кафе и ресторанов.