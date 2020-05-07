У Кабміні оприлюднили повний список послаблень

Кабінет міністрів оприлюднив повний список послаблень, які набудуть чинності з 11 травня в рамках карантину через COVID-19. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, згідно з постановою Кабміну в Україні з подільника дозволено:

відвідувати сквери, парки, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;

відвідувати дитячі та спортивні майданчики на вулицях;

працювати кафе і ресторанам на винос;

закладам громадського харчування обслуговувати відвідувачів на літніх майданчиках просто неба;

торгівля непродовольчими товарами в магазинах (також в тих, що перебувати в ТРЦ);

діяльність музеїв, музеїв просто неба та історично-культурних заповідників;

працювати стоматологічним клінікам;

працювати салонів краси та перукарень;

працювати закладам побутового обслуговування;

проводити тренування спортсменів національних збірних команд;

діяльність адвокатів, нотаріусом, аудиторів та психологів;

діяльність підприємств, які працюють у ЗМІ;

здійснення кіно - і відео зйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах до 50 осіб

При цьому наголошується, що робота закладів дозволяється при дотриманні наступних вимог:

соціальна дистанція;

носіння масок;

регулярна дезінфекція рук і приміщень;

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження дії карантинних обмежень в Україні. При цьому уряд вніс певні послаблення, які почнуть діяти з 11 травня.

Крім того, уряд опублікувало вимоги для відкриття кафе та ресторанів.