В Кабмине опровергли информацию об отмене декретных выплат

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина, Виталий Носач)

В правительстве отметили, что Кабмин планирует усиливать соцполитику в отношении рождаемости

Кабинет министров Украины опровергает информацию об отмене декретных выплат. Об этом заявил глава Кабмина Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что соответствующая фейковая информация распространяется в социальных сетях.

"Мне показали информацию из социальных сетей, где написано, что парламент и правительство собирается отменить декретные выплаты. Хочу сказать, что это бессмыслица. Мы поддерживаем рождаемость детей в Украине и будем только усиливать нашу социальную политику. Те, кто сегодня разгоняет, что мы будем прекращать какие-то выплаты - это враги Украины. Хочу сказать, никому не позволю отнимать у людей то, что принадлежит сегодня. Особенно, когда речь идет о декретных, рождении детей, увеличении количества украинцев", - заявил глава правительства.

Напомним, в конце марта Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории или из районов проведения ООС. Так, фонд упростил требования к документам, которые подтверждают пребывание лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.