У Кабміні спростували інформацію про скасування декретних виплат

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна, Віталій Носач)

В уряді наголосили, що Кабмін планує посилювати соцполітику щодо народжуваності

Кабінет міністрів України спростовує інформацію щодо скасування декретних виплат. Про це заявив голова Кабміну Володимир Гройсман у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що відповідна фейкова інформація розповсюджується у соціальних мережах.

"Мені показали інформацію із соціальних мереж, де написано, що парламент і уряд збирається відмінити декретні виплати. Хочу сказати, що це безглуздя. Ми підтримуємо народжуваність дітей в Україні і будемо тільки посилювати нашу соціальну політику. Ті, хто сьогодні розганяє, що ми будемо припиняти якісь виплати - це вороги Українию. Хочу сказати, нікому не дозволю забирати у людей те, що належить сьогодні. Особливо, коли мова йде про декретні, народження дітей, збільшення кількості українців", - заявив голова уряду.

Нагадаємо, в кінці березня Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території або з районів проведення ООС. Так, фонд спростив вимоги до документів, які підтверджують перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.