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Интервью

В Украине упростили получение декрета для переселенцев

НовостиЭкономика    27.03.2018 - 20:44
Фото: переселенцы (УНИАН)
Фото: переселенцы (УНИАН)

Упрошен порядок предоставления материального обеспечения при декрете

Соцстрах упростил порядок подтверждения нетрудоспособности вынужденных переселенцев. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

В частности, как сообщается, был упрощен порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам.

"Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам со временно оккупированной территории или из районов проведения АТО. В частности, упрощены требования к документам, подтверждающим нахождение лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление соцстраха предусматривает, что факт нахождения переселенца в трудовых отношениях с предприятием, расположенным на временно оккупированных территориях и в зоне АТО, может подтверждаться не только данным из Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования (ГРОГСС), но и копией приказа страхователя о пребывании застрахованного лица в декрете.

Также, застрахованное лицо может предоставить справку или копию приказа страхователя о размере должностного оклада, установленного на день наступления страхового случая застрахованному лицу.

Если переселенец не сможет предоставить справку страхователя о подтверждении пребывания в трудовых отношениях на момент наступления страхового случая, он должен предоставить справку бюджетного учреждения, которому подчинено предприятие, не проводящее деятельность.

Если ни справки от страхователя ни от бюджетного учреждения предоставить невозможно, матобеспечение будет предоставляться на основании данных ГРОГСС, подтверждающих трудовые отношения на момент наступления страхового случая.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 26 марта 2018 года, зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса Австрия выделила на поддержку переселенцев в Украине более 5 млн евро за три года
Теги публикации: переселенцы, страхование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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