ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кабмине определятся с карантинными требованиями для школ 30-31 августа

Киев, Пятница 28 августа 2020 15:06
В Кабмине определятся с карантинными требованиями для школ 30-31 августа
Фото: ученики на уроке (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: РБК-Украина

Минздрав и Министерство образования еще продолжают работу над протоколами, регулирующими учебный процесс в школах. Для учеников будет обеспечена возможность, но не обязанность, дистанционной учебы.

Об это рассказал информированный собеседник РБК-Украина в Кабмине.

"Минздрав и Минобразования работают уже два месяца над этим, над протоколами безопасности для учеников", - сказал он.

Собеседник отметил, что финальная версия протоколов будет готова в воскресенье-понедельник и доведена до управлений образования в регионах.

Кроме того, источник подчеркнул, что проблема безопасности в школах усугубляется выборами, так как в школах часто размещаются избирательные комиссии.

"Над этим специалисты тоже работают. Скорее всего, во время выборов, на пару дней будет рекомендовано прервать учебный процесс, пока в школах работают избирательные комиссии", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины карантиншкола
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь