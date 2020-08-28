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У Кабміні визначаться з карантинними вимогами для шкіл 30-31 серпня

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 15:06
У Кабміні визначаться з карантинними вимогами для шкіл 30-31 серпня
Фото: учні на уроці (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Сергій Щербина

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти ще продовжують роботу над протоколами, що регулюють навчальний процес у школах. Для учнів буде забезпечена можливість, але не обов'язок, дистанційного навчання.

Про це розповів інформований співрозмовник РБК-Україна в Кабміні.

"МОЗ і Міносвіти працюють вже два місяці над цим, над протоколами безпеки для учнів", - сказав він.

Співрозмовник зазначив, що фінальна версія протоколів буде готова в неділю-понеділок і доведена до управлінь освіти в регіонах.

Крім того, джерело підкреслило, що проблема безпеки в школах посилюється виборами, бо в школах часто розміщуються виборчі комісії.

"Над цим фахівці теж працюють. Швидше за все, під час виборів, на пару днів буде рекомендовано перервати навчальний процес, поки в школах працюють виборчі комісії", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідситуації в регіонах.

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