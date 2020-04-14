В Кабмине определили, кто заменит Шмыгаля в случае отсутствия

Также определены замены для вице-премьер-министров
В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля его полномочия будет осуществлять вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Кроме того, в случае отсутствия вице-премьер-министров Украины их полномочия будут осуществлять:
Ранее сообщалось, что на сайте Верховной рады зарегистрирован проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины".
РБК-Украина писало, что кандидатов на пост министра энергетики в ближайшее время представят депутатам Верховной рады.