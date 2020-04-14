В Кабміні визначили, хто замінить Шмигаля у разі відсутності

Також визначено заміни для віце-прем'єр-міністрів
В разі відсутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля його повноваження буде здійснювати віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Крім того, у разі відсутності віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:
Раніше повідомлялося, що на сайті Верховної ради зареєстрований проект постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України".
РБК-Україна писало, що кандидатів на посаду міністра енергетики найближчим часом представлять депутатам Верховної ради.