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В Кабмине определили, кто заменит Шмыгаля в случае отсутствия

Новости » Политика     14.04.2020 - 22:47
В Кабмине определили, кто заменит Шмыгаля в случае отсутствия
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Также определены замены для вице-премьер-министров

В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля его полномочия будет осуществлять вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Кроме того, в случае отсутствия вице-премьер-министров Украины их полномочия будут осуществлять:

  • вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
  • вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
  • вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что на сайте Верховной рады зарегистрирован проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины".

РБК-Украина писало, что кандидатов на пост министра энергетики в ближайшее время представят депутатам Верховной рады.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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