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В Кабміні визначили, хто замінить Шмигаля у разі відсутності

Новини » Політика     14.04.2020 - 22:47
В Кабміні визначили, хто замінить Шмигаля у разі відсутності
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Також визначено заміни для віце-прем'єр-міністрів

В разі відсутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля його повноваження буде здійснювати віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Крім того, у разі відсутності віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:

  • віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова - віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.
  • віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка - віце-прем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
  • віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Раніше повідомлялося, що на сайті Верховної ради зареєстрований проект постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України".

РБК-Україна писало, що кандидатів на посаду міністра енергетики найближчим часом представлять депутатам Верховної ради.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
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