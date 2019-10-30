В Кабмине объяснили невозможность выплаты пенсий в ОРДЛО

Украинские власти на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее словам, украинская власть не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях.

"Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - отметила Коляда.

Она также добавила, что Кабинет министров работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

Напомним, ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО независимо от наличия статуса переселенца.

Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала, когда будут восстановлены выплаты пенсий на оккупированном Донбассе.