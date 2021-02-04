В Кабмине объяснили необходимость нового закона о генсхеме Украины

В Министерстве развития общин и территорий объяснили необходимость нового закона о генеральной схеме Украины. Вчера парламент принял соответствующий проект за основу.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Принятие проекта закона создаст нормативное основание для разработки и реализации новой генеральной схемы планирования территории Украины на основе ведущих геоинформационных технологий, формируя каркас для национальной геоинформационной системы согласованного и прозрачного управления государством", - подчеркнул глава ведомства Алексей Чернышев.

Отмечается, что новая генсхема станет основой для разработки градостроительной документации на территории областей, районов, территориальных общин и населенных пунктов.

Все эти проектные решения будут координироваться между собой.

"Принятый проект закона предоставляет полномочия Кабинету министров принимать решение о разработке генеральной схемы планирования территории Украины и ее утверждение. В то же время Минрегион определен как орган, который является заказчиком и организует разработку генеральной схемы и внесения в нее изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Верховная рада приняла за основу закон о генеральной схеме планирования территории Украины. Речь идет о законопроекте №3337.

Как писало РБК-Украина, в 2010 году в проекте Градостроительного кодекса предлагалось, чтобы генеральная схема планирования территории Украины разрабатывалась на 20 лет.

Так, в конце ноября 2019 года в КМУ анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.