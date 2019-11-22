В Кабмине анонсировали обновление генеральной схемы планирования Украины

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минрегионе планируют разработать новый градостроительный кадастр

В Кабинете министров Украины анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Так, заместитель министра развития общин и территорий по вопросам евроинтеграции Юлиан Чаплинский отметил, что Минрегион готовит задания для разработки нового градостроительного кадастра, который станет мощной электронной базой данных на национальном уровне.

"В 2020 году мы обновим комплексную генеральную схему планирования территории Украины. В регионах есть много идей и проектов, например, по развитию курортов, внедрению комплексных региональных планов строительства скоростных дорог, обращения с мусором и др. И все это должно быть нанесено на генеральную схему страны. Далее обновленный кадастр уже будет работать в синергии с областными и городскими кадастрами", - сказал чиновник.

По его словам, электронная система будет состоять из графических послойных карт, на которые будет нанесена информация о градостроительной документации: о функциональном назначении, экологических ограничениях, санитарных зонах водоемов, санитарных зонах электростанции, плановых резервных участках под порт, новом вокзале или аэропорте.

"Это то, что требует от нас законодательство. Кроме того, открытые данные градостроительных кадастров дают возможность привлекать инвесторов. Любой инвестор понимает, что все в порядке, когда земля "освещена". Также это очень хороший инструмент, чтобы разобраться, законно ли то или иное строительство", - сказал Чаплинский.

Напомним, Кабинет министров анонсирует введение в Украине нового типа градостроительной документации.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2280 по планированию использования земель в ОТО.

Подчеркнем также, Верховная рада 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. За это проголосовали 240 нардепов.