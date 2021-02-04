У Кабміні пояснили необхідність нового закону про генсхему України

У Міністерстві розвитку громад та територій пояснили необхідність нового закону про генеральну схему України. Вчора парламент ухвалив відповідний проект за основу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Прийняття проекту закону створить нормативне підґрунтя для розроблення та реалізації нової генеральної схеми планування території України на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи узгодженого та прозорого управління державою", - підкреслив глава відомства Олексій Чернишов.

Зазначається, що нова генсхема стане основою для розроблення містобудівної документації на території областей, районів, територіальних громад та населених пунктів.

Усі ці проектні рішення будуть координуватися між собою.

"Ухвалений проект закону надає повноваження Кабінету міністрів приймати рішення про розроблення генеральної схеми планування території України та її затвердження. Водночас Мінрегіон визначений як орган, який є замовником та організовує розроблення генеральної схеми та внесення до неї змін", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Верховна рада прийняла за основу закон про генеральну схему планування території України. Йдеться про законопроект №3337.

Як писало РБК-Україна, в 2010 році в проекті Містобудівного кодексу пропонувалося, щоб генеральна схема планування території України розроблялася на 20 років.

Так, у кінці листопада 2019 року в КМУ анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.