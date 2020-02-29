В Кабмине объяснили необходимость назначения префектов

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмигаль объяснил необходимость назначения префектов в рамках реформы децентрализации. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По словам вице-премьера, префект должен быть быстрым связным между Киевом и теми регионами, в которых он является представителем.

"Украина - очень большая. У нас по перспективным планам должно быть создано 1400 общин. Почти 1000 уже создана. Соответственно, это большое количество органов местного самоуправления. Когда вы спрашиваете, кто такой префект и для чего его назначать - это человек - представитель центральной власти в регионе. Он должен быть быстрым связным между Киевом и теми регионами, в которых он является представителем. Для того, чтобы реакция власти на различные события была более быстрой. Это нормальный уклад страны такого размера как Украина", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский отозвал предложенный им законопроект о децентрализации.

Зеленский предлагал изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины. В частности, предполагается введение нового перечня единиц - община, округ, область. Также предлагается закрепить право местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов.

Также предлагалось ввести институт префектов, которые будут назначаться президентом по представлению Кабмина. Префект сможет приостанавливать действие актов местного самоуправления, если они не соответствуют Конституции.

Ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.