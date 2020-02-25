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В Раде объяснили значение местных префектов

Новости » Политика     25.02.2020 - 13:17
В Раде объяснили значение местных префектов
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Надзор может реализоваться в виде переписок, советов, каких-то интервенций префекта не судебного характера

В предложенной реформе децентрализации префекты не будут влиять на принятие решений местных органов власти. Об этом заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, префект может получить право первоочередного получения информации о решении местного самоуправления.

"Префект - это просто одна из предложенных моделей. Здесь главное найти тот уникальный рецепт, по которому он будет работать в Украине. Понятно, что у нас есть очень глубокие традиции народовластия в стране, демократия и свободные люди. А любой надзор воспринимается как нечто негативное и такое мнение в народе, что "вот за нами будут присматривать", - считает он.

Корниенко отметил, что надзор может реализоваться в виде переписок, советов, каких-то интервенций префекта не судебного характера.

"Он не может подменить судебную власть, но он может добавить со стороны государства определенное взаимодействие с самоуправлением и обществом. Ведь одна из наших идей - это дать префекту возможность для первоочередного получения решений местных советов и мэров для дальнейшей коммуникации. Он ничего не останавливает, он не влияет. Он имеет эту информацию, делится с обществом. А потом общество решает, является ли это приемлемо", - заявил Корниенко.

Он напомнил, что каждый гражданин сможет обратиться в суд с иском против местного самоуправления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституции Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.

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