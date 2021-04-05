В Кабмине объяснили, какой вакциной для второй дозы могут заменить Covishield

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины получило от Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ).

"Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield… можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Вакцина… Covishield и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - сообщили в Кабмине.

При этом вакцины разных типов и которые созданы различными компаниям не взаимозаменяемые.

"То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости, и они могут отличаться по технологиям изготовления", - добавили в правительстве.

В то же время в Минздраве гарантировали, что все, кто привился первой дозой вакцины, получат возможность сделать вторую дозу тем же препаратом.