У Кабміні пояснили, якою вакциною для другої дози можуть замінити Covishield

Для введення другої дози вакцини від коронавірусу дозволено використовувати однотипні препарати. Зокрема, вакцину Covishield можна замінювати будь-яким препаратом від AstraZeneca - в тому числі корейського виробництва AstraZeneca-SKBio.
Такі рекомендації Міністерство охорони здоров'я України отримало від Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).
"Людям, яким зробили першу щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield... можна робити другу щеплення вакциною AstraZeneca, виробленої на інших виробничих майданчиках. Вакцина... Covishield і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні по складу і технології виготовлення, які не розглядаються як різні вакцини і є взаємозамінними", - повідомили в Кабміні.
При цьому вакцини різних типів, і які створені різними компаніями не взаємозамінні.
"Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна прищеплювати другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність, і вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - додали в уряді.
Водночас в МОЗ гарантували, що всі, хто прищепився першою дозою вакцини, отримають можливість зробити другу дозу тим же препаратом.
Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.
В Україні вакцинація почалася в кінці лютого саме препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca Covishield. Україна отримала першу партію цієї вакцини в розмірі 500 тисяч доз. У МОЗ заявили, що всі вони будуть використані для введення першої дози. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що всі, хто отримали першу дозу вакцини, зможуть отримати аналогічний препарат для другого щеплення.