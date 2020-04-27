В Кабмине обнародовали график авиарейсов для возвращения украинцев из-за границы

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Первые спецрейсы состоялись сегодня, последний вылет запланирован на 10 мая

Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов с 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ведомства Владислава Криклия.

Министр сообщил, что первые рейсы состоятся уже сегодня.

"Перечень городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали", - сообщил Криклий.

Фото: график спецрейсов для эвакуации украинцев (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Он напомнил, что вернуться смогут украинцы, которые обязуются отправиться на 14-дневную обсервацию. Контроль за карантином будет осуществляться с помощью приложения "Дій дома", добавил Криклий.

Всю необходимую информацию о рейсах можно найти на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Напомним, сегодня из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс. Самолетом вернутся 119 украинских учеников, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

Ранее Министерство иностранных дел сообщало, что с начала пандемии коронавируса в Украину вернулись более 210 тысяч граждан.