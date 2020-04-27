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У Кабміні оприлюднили графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 14:58
У Кабміні оприлюднили графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Перші спецрейси відбулися сьогодні, останній виліт заплановано на 10 травня

Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому внаслідок пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави відомства Владислава Криклія.

Міністр повідомив, що перші авіарейси відбудуться вже сьогодні.

"Перелік міст, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі", - повідомив Криклій.

Фото: графік спецрейсів для евакуації українців (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Він нагадав, що повернутися зможуть українці, які зобов’яжуться відправитися на 14-денну обсервацію. Контроль за карантином буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома", додав Криклій.

Всю необхідну інформацію про рейси можна знайти на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine.

Нагадаємо, сьогодні з з Маямі (США) в Україну вилетів вже четвертий комерційний спецрейс. Літаком повернуться 119 українських учнів, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.

Раніше Міністерство закордонних справ повідомляло, що з початку пандемії коронавірусу до України повернулися понад 210 тисяч громадян.

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