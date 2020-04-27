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Из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 13:47
Из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами
Фото: пассажиры в самолете (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины

Сегодня, 27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Как отмечается, за его примером будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.

"Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров анонсировал восстановление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса. В список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы, входят: Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД не больше даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации граждан Украины. Пассажирское авиасообщение Украины было полностью закрыто.

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Новости Украины КоронавирусрейсыукраинцыСоединенные Штаты Америки
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