ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через Ощадбанк

Новости » Экономика    22.11.2018 - 14:44
Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через Ощадбанк
Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проект постановления о монетизации субсидий обнародован для обсуждения

Министерство социальной политики Украины обнародовало для общественного обсуждения проект постановления Кабинета министров о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министерства.

Согласно проекту постановления, субсидии будут предоставляться не путем субвенций местным бюджетам, а напрямую из государственного бюджета Украины. Распорядителем бюджетных средств определяется Минсоцполитики.

Монетизация субсидий предусматривает, что Минсоцполитики будет перечислять средства на счет в АО "Ощадбанк" с последующим переводом этих средств на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг, которые в дальнейшем распределяются ими на лицевые счета получателей жилищных субсидий.

Проект предусматривает монетизацию субсидий с 1 января 2019 года для тех граждан, которые впервые обратятся за субсидией, с дальнейшим распространением практики на всех субсидиантов.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены расходы на жилищные субсидии в размере 55,095 млрд грн.

По сравнению с первым чтением эта сумма не изменилась. Но расходы разделены на две бюджетные программы. По первой программе местным бюджетам предоставляется субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий в сумме 35,095 млрд грн.

По другой программе Минсоцполитики получит 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о монетизации субсидий.

Количество получателей субсидий в октябре уменьшилось до 1,5 млн хозяйств Минфин обнаружил почти 70 тысяч человек, которые получали субсидию по разным адресам
Новости Украины Ощадбанксубсидииотопительный сезон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь