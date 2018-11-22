Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через Ощадбанк

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проект постановления о монетизации субсидий обнародован для обсуждения

Министерство социальной политики Украины обнародовало для общественного обсуждения проект постановления Кабинета министров о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министерства.

Согласно проекту постановления, субсидии будут предоставляться не путем субвенций местным бюджетам, а напрямую из государственного бюджета Украины. Распорядителем бюджетных средств определяется Минсоцполитики.

Монетизация субсидий предусматривает, что Минсоцполитики будет перечислять средства на счет в АО "Ощадбанк" с последующим переводом этих средств на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг, которые в дальнейшем распределяются ими на лицевые счета получателей жилищных субсидий.

Проект предусматривает монетизацию субсидий с 1 января 2019 года для тех граждан, которые впервые обратятся за субсидией, с дальнейшим распространением практики на всех субсидиантов.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены расходы на жилищные субсидии в размере 55,095 млрд грн.

По сравнению с первым чтением эта сумма не изменилась. Но расходы разделены на две бюджетные программы. По первой программе местным бюджетам предоставляется субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий в сумме 35,095 млрд грн.

По другой программе Минсоцполитики получит 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о монетизации субсидий.