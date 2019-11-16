В Кабмине обещают дешевые кредиты на покупку земли

Кредиты на покупку земли под 3-5% будут не для среднего и крупного бизнеса, а именно для тех, кто будет покупать мало земли. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Здесь говорили, что нет поддержки на следующий год. Это неправда. Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником", - заявил Милованов.

Напомним, 13 ноября, Верховная рада в первом чтении одобрила запуск рынка земли. Данная редакция предполагает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что референдум о рынке земли и подаже земли иностранцам может состояться раньше 2024 года.

Ранее Милованов заявил, что в бюджет-2020 заложат 4 млрд гривен на поддержку фермеров. Данные средства направят на дешевые кредиты для приобретения земли.