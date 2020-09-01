ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине назвали условия открытия границ для иностранцев

Автор: Игорь Литвиненко

Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом. Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.

Самые читаемые новости

Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

При этом некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Шмыгаля, решение о закрытии границ для иностранцев было принято, чтобы остановить импорт коронавируса.

Кроме этого сообщалось, что в Украине к концу сентября ожидается около 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно, что может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныграницакарантин