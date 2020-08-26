Кто сможет въехать в Украину после закрытия границ: список

В Кабинете министров Украины уточнили, кто из иностранных граждан сможет въехать в нашу страну после закрытия границ. Согласно постановлению, закрытие состоится с 00:00 29 августа и будет действовать до 28 сентября.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление КМУ, которое в своем Telegram обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.
Итак, границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:
Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.
Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Напомним, белорусы смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября.
Как писало РБК-Украина, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.