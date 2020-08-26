Кто сможет въехать в Украину после закрытия границ: список

Фото: пограничник (facebook.com DPSUkraine)

В Кабинете министров Украины уточнили, кто из иностранных граждан сможет въехать в нашу страну после закрытия границ. Согласно постановлению, закрытие состоится с 00:00 29 августа и будет действовать до 28 сентября.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление КМУ, которое в своем Telegram обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Фото: постановление Кабмина

Итак, границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:

направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.

Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, белорусы смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября.

Как писало РБК-Украина, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.