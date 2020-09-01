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В Кабмине объяснили, зачем закрыли границу для иностранцев

Киев, Вторник 01 сентября 2020 09:39
В Кабмине объяснили, зачем закрыли границу для иностранцев
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров принял решение о закрытии границ для иностранцев, чтобы остановить импорт коронавируса. В последнее время в стране наблюдается стабильный рост новых случаев COVID-19.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что открытие границ для иностранцев возможно, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваний.

"Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что иностранцам, которые въезжают в страну для учебы или бизнеса въезд будет разрешен.

"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", - сообщил он.

Напомним, Украина закрыла границе на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

Как писало РБК-Украина, некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

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