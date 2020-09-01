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У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 10:04
У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання коронавірусом. Спад повинен спостерігатися на протязі двох тижнів.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

При цьому деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Шмигаля, рішення про закриття кордонів для іноземців було прийнято, щоб зупинити імпорт коронавірусу.

Крім цього повідомлялося, що в Україні до кінця вересня очікується близько 3 тисяч нових випадків коронавірусу щодня, що може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

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