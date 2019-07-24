В Кабмине назвали цену на газ для населения на время отопительного сезона

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения во время отопительного периода 2019-2020 не должна превышать стоимость топлива, установленную на август. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что с мая стоимость газа уменьшилась уже на 25%.

"Относительно цены на газ. С мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал глава правительства.

Премьер уточнил, что речь идет о цене в 4640 гривен без НДС за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в июле НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на 648 грн или на 11,7%.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана обязана в июле снизить цену природного газа для населения до 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения).

Так, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.