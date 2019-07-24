У Кабміні назвали ціну на газ для населення на час опалювального сезону

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення під час опалювального періоду 2019-2020 не має перевищувати вартість палива, встановлену на серпень. Про це він сказав у ході сьогоднішнього засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що з травня вартість газу зменшилася уже на 25%.

"Щодо ціни на газ. З травня вартість палива знизилися вже на 25%. І прогноз на серпень - подальше зниження. Серпнева ціна має бути базовою для наступного опалювального сезону. Зараз триває закупівля газу за сприятливою вартістю", - сказав глава уряду.

Прем’єр уточнив, що йдеться про ціну у 4640 гривень без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, в липні НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів по ПСО на 648 грн або на 11,7%.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабміні повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зобов'язана в липні знизити ціну природного газу для населення до 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Так, у червні "Нафтогаз" після прийняття постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів по ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.