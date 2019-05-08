В Кабмине назвали точную цену на газ в мае

Цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что Кабинет министров предоставил возможность НАК "Нафтогаз Украины" снизить цены на газ для населения. Данное решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей. В Кабмине подчеркивают, что это отвечает обязательствам Украины перед Международным валютным фондом.

"Если начисления за газ будут другими, чем 8 247 гривен за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обратиться с жалобами на правительственную "горячую линию" 15-45", - добавили в правительстве.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что правительственное решение о снижении цен на газ для населения полностью соответствует программе сотрудничества с МВФ. По ее словам, цены из постановления Кабмина № 867 (специальные обязательства) будут работать как потолок цен на газ для населения до конца этого года.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что без транзита российского газа в Европу Украина не сможет организовать его реверсные поставки.