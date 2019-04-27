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Путин напомнил Украине о прекращении "реверса" без транзита газа

Новости » Энергетика    27.04.2019 - 13:04
Путин напомнил Украине о прекращении "реверса" без транзита газа
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин обещает продавать Украине газ дешевле

Без транзита российского газа в Европу Украина не сможет организовать его реверсные поставки. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

Путин напомнил, что перед первым туром выборов в Украине власти заявили представителям "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для Украины будет ниже минимум на 25%.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный… Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами - вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - добавил Путин.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил, что Россия может полностью приостановить транзит газа через Украину.

На мартовской встрече с Медведчуком и Бойко "Газпром" заявил о готовности продлить транзитный контракт на текущих условиях.

 

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