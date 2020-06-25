ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Кабміні назвали суму нанесених збитків інфраструктурі через паводки

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 18:24
В Кабміні назвали суму нанесених збитків інфраструктурі через паводки
Фото: зруйнований міст (facebook com blackkalush)

Збитки оцінюють у понад 200 млн гривень

Сильні паводки на заході України вже спричинили збитки інфраструктурі на понад 200 млн гривень. Об'єкти інфраструктури пошкоджені у чотирьох областях країни.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.

За його словами, негода спричинила пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

"За попередніми оцінюваннями, десь 234 млн гривень завдано збитків по цим областям", - заявив Криклій.

Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили сильні паводки, спричинені рясними дощами. Потужні потоки води спричинили пошкодження або руйнування доріг, мостів, газопроводів та інших важливих об'єктів.

У Чернівцях збитки від негоди оцінили у щонайменше 8 млн гривень.

Сьогодні Кабмін виділив на подолання наслідків паводків на заході України майже 700 млн гривень.

Допомогу в боротьбі з паводками у західних областях України запропонувала Угорщина.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниубыткипаводокповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся