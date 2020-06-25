В Кабміні назвали суму нанесених збитків інфраструктурі через паводки

Фото: зруйнований міст (facebook com blackkalush)

Збитки оцінюють у понад 200 млн гривень

Сильні паводки на заході України вже спричинили збитки інфраструктурі на понад 200 млн гривень. Об'єкти інфраструктури пошкоджені у чотирьох областях країни.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.

За його словами, негода спричинила пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

"За попередніми оцінюваннями, десь 234 млн гривень завдано збитків по цим областям", - заявив Криклій.

Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили сильні паводки, спричинені рясними дощами. Потужні потоки води спричинили пошкодження або руйнування доріг, мостів, газопроводів та інших важливих об'єктів.

У Чернівцях збитки від негоди оцінили у щонайменше 8 млн гривень.

Сьогодні Кабмін виділив на подолання наслідків паводків на заході України майже 700 млн гривень.

Допомогу в боротьбі з паводками у західних областях України запропонувала Угорщина.

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Автор: Дмитро Левицький