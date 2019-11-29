В Кабмине назвали сроки завершения формирования перспективных планов областей

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода назвал сроки завершения формирования перспективных планов областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам Негоды, перспективные планы станут основой для создания способных общин с оптимальными сетями публичных услуг и сервисов.

"Украина - на завершающем и наиболее ответственном этапе реформы местного самоуправления и на старте динамического устойчивого развития общин и регионов. Отправной пункт - местные выборы в 2020 году на новой территориальной основе общин и районов. Поэтому 2020 - год взвешенных и ответственных решений", - заявил замминистра.

"Среди задач, определенных правительством для завершения реформы - формирование перспективных планов областей, которые будут покрывать 100% их территории. Завершить эту работу областные государственные администрации должны в первой декаде декабря", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, член комитета Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин заявил, что законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти внесут в Раду в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабинете министров анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.

Добавим также, Минразвития общин разработало законопроект о совершенствовании региональной государственной политики.